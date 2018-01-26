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Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, () Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarının altını çizen Güneş,...

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, ()

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarının altını çizen Güneş, farklı kazanacakları bir karşılaşmayı 2-1'lik galibiyetle tamamladıklarını söyleyerek, "İlk yarıda 5-10 dakika dışında kontrol bizdeydi. Oldukça etkili ataklarımız vardı. İkinci yarıda pas seçimleri ve bireysel hatalar fazla olunca bu sefer oyunda kopmalar başladı. İkinci yarıdaki oyun görüntüsüne ve disiplinden kopmalara rağmen hak ettiğimiz 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı
Negredo'nun performansına değinen Güneş, "Negredo ilk yarı gayretliydi ama ikinci yarı çıkışlarda başarılı olamayınca hızlı oyuncu olarak Babel'i forvete aldım. Savunmada kalmıştık. Negredo'nun bir sıkıntısı yok. Attığımız golde onun da katkısı vardı. Daha hareketli olması işimize gelir. Oynadığımız oyunda buna ihtiyaç var. Daha başarılı olmak istiyor. Karşılığını alamadığı zaman her oyuncu gerilir. Mustafa da üzülmüştür. Onu oyuna alacaktım ama Babel'i ileriye almak zorunda kaldık" dedi.
Mücadelede 2 gol kaydeden Talisca'nın sakatlığı konusunda henüz net bilgilerinin bulunmadığını vurgulayan Güneş, sağlık ekibinin yapacağı gerekli kontrollerinin ardından bu oyuncunun durumunun netlik kazanacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şenol Güneş'in açıklamaları

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