Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Büyük bir avantaj kaybettik"

"Oyuncularla ilgili konuşmak doğru değil"

"Her maçı iyi oynayıp kazanmak istiyoruz"

"Bu kadar kolay pozisyon veriyorsanız, az çalışıyorsunuz demektir"

Ali DANAŞ/İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynandığı 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Güneş, kendileri adına önemli bir maça çıktıklarını kaydederek, "Final niteliğindeki bu maça kötü başlayıp kötü bitirdik. Ofans ve defansta iyi işler yapmadık. Savunmada kalıp rakibe uzak, hücumda da top kayıplarıyla kalitemizin uzağındaydık. İkinci yarı daha önde oynamaya başladık. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen başarılı olamadık. Çok kötü bir maç oynadık. Rakibin de tedirgin olduğu maçta büyük bir avantaj kaybettik. Rakibi tebrik ediyorum. Onlar belki kendi futbollarının altında kaldılar ama bu maçı kazandılar. Biz çok olumsuzduk. Seçimlerimizde hata vardı. Böylesine bir maçta kolay bir yenilgi bize yakışmadı. Başka türlü de kaybedebilirdik ama böyle bir sonuç almamalıydık" dedi.

"OYUNCULARLA İLGİLİ KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

Oyuncularının performansı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı, "Tek tek oyuncu özelinde konuşmayacağım. Bütün oyuncuların eksik olduğu yerde bir oyuncu özelinde konuşamayız. Takım olarak kaybettik. Sorumluluk bizde olduğu için oyuncularla ilgili konuşmak doğru değil. En kötü halimizle bile berabere kalacağımız bir maçta mağlup olduk. İkinci yarıda elimize gelen maçı kaybettik ve avantajı rakiplere verdik. Bugün konuşacak çok bir şeyimiz yok, futbol adına iyi bir şey yapamadık. Şampiyonluk için doğru olmayan bir maçtı" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇI İYİ OYNAYIP KAZANMAK İSTİYORUZ"

Dengelere bakmadığını dile getiren Güneş, "Sonuçlar ne olursa olsun her maçı iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. İyi oynamadık ve kaybettik. Bugün kazansaydık çok iyi bir ivme kazanacaktık. Bugünkü maçın hiçbir mazereti olamaz. Şut atamadık, orta yapamadık. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Şampiyonluk şansıyla ilgili benim bir yorumum olmaz, ben sadece maçlara bakarım. Futbol oynanmadan sonuç alınmıyor" şeklinde konuştu.

"BU KADAR KOLAY POZİSYON VERİYORSANIZ, AZ ÇALIŞIYORSUNUZ DEMEKTİR"

Şenol Güneş, Trabzonspor maçının bu maçla bir alakası olmadığını söyleyerek, "Trabzonspor maçının bu maçla hiç alakası yok. Bu maçta çok hata yaptık. Sahamızda kaldığımız halde rakibe topu verip pozisyon veriyorsak, bizim ne işimiz var üst sıralarda? Büyük takım ve büyük futbolcuysanız, bu kadar kolay pozisyon veriyorsanız, az çalışıyorsunuz demektir. Bu takımın oyuncuları yetenekli, karakterli, istekli oyuncular. Ama bugün kötü oynadılar" dedi.

Negredo'nun sakatlığı ile ilgili konuşan Güneş, "Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı ve tedavisine başlandı. Hastaneye kaldırıldı kendisi" ifadelerini kullandı.

Maçta çok hata yaptıklarını da belirten Güneş, "O kadar çok hata yaptık ki... Bu zamana kadar bu hataları yapmayan bir takım olduğumuz için iyi takım olduğumuzu düşünüyorduk. Şut yok, orta yok. Rakip bir uzun top atıyor, biz sahada yokuz" dedi ve basın toplantısını noktaladı.

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