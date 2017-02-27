Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum"

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "22. haftasında lig maçı oynadık ve bu maç sadece bir lig maçıydı. Aynı zamanda derbi maçıydı, ligin son maçı da değildi. Önemli bir büyük maçı Galatasaray camiasının destek olduğu, taraftarının destek olduğu sıkıntılı bir dönemimizde kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Futbol pozisyonları az oldu ama taraftar baskısıyla oynayan Galatasaray'a karşı akılcı olmak bizim artılarımızdı. Burada bitmiyor. Yarış devam edecektir. Arkada olan takımlar olacaktır ve önde olan takım olarak yakalanmamak için devam edeceğiz. Tekrar bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Oyun disiplini olarak futbolcularının performanslarının kendisini tatmin ettiğini ifade eden Güneş, "Hücum oyuncularına yaptığımı savunma anlayışı açısından önemli bir maçtı. Sabırlı ve soğukkanlı oynadık. Seyir açısından zengin bir maç olmadı. Eleştiri o yönde yapabiliriz. Biz hücuma çıkma anlayışımızı kontrollü yaptık. Oyunu iyi taşıdık, iyi niyetliydik ve Allah'ta yardım etti" şeklinde konuştu.

"Artık Beşiktaş için şampiyon diyebilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine teknik adam, "Şampiyon diyemeyiz. Derbiyi kazanmak, şampiyon kazanmak gurur verir ama çok maçımız var. Arkamızda Başakşehir var. Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha öndeyiz ama onlar kazanıp, bizde kaybedebiliriz. Dikkatli olmak zorundayız. Bu maç bitti bir adım öne geçtik. Önümüzde milli takım maçlarına kadar 3 maç var ve kazanırsak bir adım öne geçeriz. Şampiyonluk hedefiyle oynamak, sadece takımın vizyonunu daraltır ve yanlışa iter. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Her gün yeni şeyler üretmemiz gerekiyor. Şampiyon demeniz dışında işinizi doğru yaptığınız da o hedefe zaten sizi götürür. Beşiktaş'ın ismi zaten şampiyonluğa oynuyor" yanıtını verdi.

Beşiktaşlı futbolcuların maç sonunda taraftarı selamladığı ve kendisinin oraya gitmediğiyle alakalı sorulan soruya Şenol Güneş, "Ev sahibi takımın sahasında oynuyorsunuz. Onların önünde bir şey yapmamak lazım. Herkesin o eserde rolü var. Herkesin katkısı var. İçerisine oyuncularımın arasında girmek doğru değil. Benim oyuncum sahada işini doğru yapıyorsa o yeter zaten. Ben futbolcuların orada arasına girip kendimi gösterirsem yanlış olur. Galatasaray ile Beşiktaş arasında hiçbir olumsuzluk olmadı. Agresiflik taşkınlık bize karşı olmadı" ifadelerini kullandı.

Yasin'in bir pozisyonda penaltı diye isyan ettiği pozisyonu görüp görmediğinin sorulması üzerine Güneş, "Ben tam tersini gördüm, öyle bir pozisyon yoktu. Ricardo'nunki penaltı olabilir mi? Selçuk kırmızı kart görebilir mi? Orta hakem aut verdi. Biz penaltı zannettik ve seyirci de öyle düşündü. Baskıyla bir şey yakalamak istiyorsunuz, bazen bunu herkes istiyor" dedi.

Güneş, şampiyonluğun iyi futboldan ve maç kazanmadan geçtiğini vurgulayarak, "Derbi bitse maçı kaybetsek de yine yarış devam edecekti. Üç dört günde bir maç yapacağız artık. Çok önemli UEFA ligi ancak ona daha zaman var" diye konuştu.

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük camialar olduğunu ifade ederek, "Bugün şampiyonluk yarışında olan takım yarın ikincilik, üçüncülük yarışında da olmayabilir. Geride kalmak kadroyla alakalı değil, suni işlerde hata yapmakla oluyor. Baş başa kalmadık zirve yarışında. Ancak Başakşehir'i bu senenin en iyi takımı olarak görüyorum. En rahat takım onlar. Çünkü bizim için ikincilik başarısızlık. Onlar için ikincilik üçüncülük başarıdır. 12 maç az maç değil" şeklinde konuştu.

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HABER: KADİR ÇETİNÇALI - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL /