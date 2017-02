Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz"

Cenk Tosun: "Güçlü bir takımla oynayacağız. Zayıf ve iyi taraflarını biliyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve golcü futbolcu Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yarın oynayacakları Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.

Turner Stadı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Güneş, İsrail ekibiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Gruptan ikinci çıkmak büyük başarı. Kendi liginde oldukça başarılı. Lider olmak kolay iş değil. Hapoel Beer-Sheva küçük bir kentin büyük bir takımı durumunda. İyi oyuncuları var. Takımın yaşı yüksek olmasına rağmen dinamizmi yüksek bir takım.

Tempolu, hızlı oynayan teknik oyuncuları var. Avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz. Hak ettiğimiz sonuçları bekliyoruz. 21 oyuncumuz burada. Onlardan 11 ve 18 yapacağız. Takım olarak yine en güzel futbolu oynamaya çalışacağız."

Tecrübeli çalıştırıcı, Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar'ın gol yemek istemediklerini söylediğinin hatırlatılması üzerine, "0-0'a bağlayalım o zaman" esprisini yaptı.

Teknik adam, "Kaybetmekten her zaman daha iyi. Kazanmak için de 0-0 iyi sonuç değil. Gücümüzü kullanacağız. Eksik olan oyuncu diye bir şey yok. Sahaya çıkan her oyuncu takımı temsil ediyor" diye konuştu.

Şu an Avrupa Ligi'ne odaklandıklarını dile getiren Güneş, "İsmi, konumu, geçmişi, camianın varlığı bunu zaten gösteriyor. Türkiye'de iyi takımlar var. Şampiyonluk için çok aday var. Önemli olan oynadığınız futbolla bunu hak etmek. Şu anda gündemimizde lig yok. Daha çok UEFA maçı var.

Gelecek maçlara bakıyoruz. Her şeye rağmen iki takım liginde lider. İki lider takımın maçı olacak. Futbolu seven bir ülkedeyiz. Güzel bir maç bekliyoruz. İyi taraftarı var. Sahaya katkı yaptıklarını biliyoruz.

Uzun vadeli hedefimiz yok. Şu anda sadece maçı oynayıp turu geçmek istiyoruz. Kulüpler için maddi ve manevi olarak Şampiyonlar Ligi her zaman ön plandadır. UEFA Avrupa Ligi'nde olmak da kötü durum değil" dedi.

Güneş, yarınki maçın ilk 11'ini soran gazeteciye "11'i sayarım da bugün değil, yarın sayarım" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Şenol Güneş son olarak, "Şampiyonlar Ligi maçları sırasında geride kalmamıza rağmen hiç kopmadan oynadık. sonra ligde öne geçtik. Hafta arası maç ve seyahat. Ne olacağını bilemeyiz. Hiç beklenmedik sakatlıklar olabilir. Kupadan elendik. UEFA ligi ve kendi ligimiz olduğu için kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Yarınki müsabakanın sevgiye, saygıya, dostluğa katkı yapması isteğiyle güzel olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Cenk Tosun ise, "Güçlü bir takımla oynayacağız. Zayıf ve iyi taraflarını biliyoruz. İkinci maça avantajlı dönmek için güzel sonuç almak istiyoruz. İyi takımları elediler. Bunun bilincindeyiz. Yüzde yüz hazırız.

Son iki karşılaşmadan mağlup ayrılmamıza takılmamaya çalışıyoruz. Maçlardan sonra takım olarak oturup hataları konuşuyoruz. Takımdaki hava güzel.

Yarın için kendime göre bir strateji kurdum. İkinci maçı da düşünmemiz lazım. Golsüz ayrılmak bizim için daha avantajlı skor olacak." ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Siyah-beyazlı takım, Hapoel Beer-Sheva maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Turner Stadı'nda yaptığı idmanla tamamladı.

