Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğu başladı

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere stada hareket etti.

Vodafone Park'ın Kuzey Kale arkasında bulunan Belediye Park alanında toplanan 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Daha sonra taraftarları taşıyan 35 otobüs, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların toplu görüntüsü

- Otobüslere binmeleri

- Otobüslerin hareketi

- Detaylar