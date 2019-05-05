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Beşiktaş taraftarı TT Arena'ya ulaştı

Serhan TÜRK / İSTANBUL,() -  Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı. Vodafone Park'ta toplanarak 35 otobüsle saat 15.30'da yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde...

Beşiktaş taraftarı TT Arena'ya ulaştı

Serhan TÜRK / İSTANBUL,() - 

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı.
Vodafone Park'ta toplanarak 35 otobüsle saat 15.30'da yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada giriş yaptı. Bu arada taşkınlık yapan bazı taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı.
Otobüslerden indirilen taraftarların, güvenlik kordonu altında tribünlere girişi sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftarların stada gelişi
- Otobüslerden inmeleri
- Güvenlik önlemleri ve detaylar

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