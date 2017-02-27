Beşiktaş taraftarı TT Arena'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta derbi maçında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş'ın taraftarları, Türk Telekom Arena'ya ulaştı.
Vodafone Arena'da toplanan Siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 30 otobüs ile derbi maçının oynanacağı TT Arena'ya doğru yola çıktı. Saat 18.00'e doğru TT Arena'ya ulaşan taraftarların geniş güvenlik önlemli altında stada girişi sağlandı.
Beşiktaş taraftarının stada girişi tamamlandıktan sonra Galatasaraylı taraftarlar stada alınacak.
En son 2008-2009 sezonunda Ali Sami Yen'de oynanan derbide deplasman tribününde yer alan Beşiktaş taraftarı 2726 gün sonra TT Arena'da oynanacak derbide takımlarının yanında olacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftarların otobüslerle stada gelişi
- Otobüslerden inip stada giriş yapmaları
- Güvenlik
- Genel detaylar
HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL /