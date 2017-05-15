Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Beşiktaş taraftarı Altınova'da mola verdi

Beşiktaş taraftarı Altınova'da mola verdi Siyah-Beyazlı taraftarlara Bursa girişinde 2. bir arama ve bilet kontrolü yapılacak Berktuğ ÖNCÜ/BURSA ()-BURSASPOR'un bu akşam Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmayı izlemek üzere İstanbul'dan...

Beşiktaş taraftarı Altınova'da mola verdi

Beşiktaş taraftarı Altınova'da mola verdi

Siyah-Beyazlı taraftarlara Bursa girişinde 2. bir arama ve bilet kontrolü yapılacak

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA ()-BURSASPOR'un bu akşam Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmayı izlemek üzere İstanbul'dan Bursa'ya gelen siyah-beyazlı taraftarlara çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri eşlik ediyor. 
Bursa'da bulunan Beşiktaş taraftarları da, bu akşam Bursa'da oynanacak karşılaşmaya İstanbul üzerinden geliyor. İstanbul'da öğle saatlerinde kimlik ve üst aramaları yapılan Beşiktaş taraftarları  onlarca otobüsten oluşan konvoy ile Bursa'ya hareket etti. Siyah-beyazlı taraftarlar Yalova'nın Altınova ilçesinde kısa bir mola veren tarftarlar daha sonra Bursa'ya gelmek için yola devam etti. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri çok geniş güvenlik önlemleri aldıklarını belirtip, "kafileyi Bursa'da da durduracağız. Üst aramalarını, kimlik kontrollerini yapacağız. Paso liglerine bakacağız, alkollü olanları ise kafileden çıkartacağız. Dönüşte de aynı önlemleriniz sürecek" dedi.
Bursaspor-Beşiktaş maçı için siyah beyazlı yönetim kendilerine tahsis edilen 2 bin 50 bileti satmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Taraftarların kafile halinde gelişleri
Taraftarların görüntüsü
Konvoyun görüntüsü
Polis ekiplerinin görüntüsü ve aramalar, kontroller


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246