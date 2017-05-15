Beşiktaş taraftarı Altınova'da mola verdi

Siyah-Beyazlı taraftarlara Bursa girişinde 2. bir arama ve bilet kontrolü yapılacak

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA ()-BURSASPOR'un bu akşam Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmayı izlemek üzere İstanbul'dan Bursa'ya gelen siyah-beyazlı taraftarlara çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri eşlik ediyor.

Bursa'da bulunan Beşiktaş taraftarları da, bu akşam Bursa'da oynanacak karşılaşmaya İstanbul üzerinden geliyor. İstanbul'da öğle saatlerinde kimlik ve üst aramaları yapılan Beşiktaş taraftarları onlarca otobüsten oluşan konvoy ile Bursa'ya hareket etti. Siyah-beyazlı taraftarlar Yalova'nın Altınova ilçesinde kısa bir mola veren tarftarlar daha sonra Bursa'ya gelmek için yola devam etti. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri çok geniş güvenlik önlemleri aldıklarını belirtip, "kafileyi Bursa'da da durduracağız. Üst aramalarını, kimlik kontrollerini yapacağız. Paso liglerine bakacağız, alkollü olanları ise kafileden çıkartacağız. Dönüşte de aynı önlemleriniz sürecek" dedi.

Bursaspor-Beşiktaş maçı için siyah beyazlı yönetim kendilerine tahsis edilen 2 bin 50 bileti satmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taraftarların kafile halinde gelişleri

Taraftarların görüntüsü

Konvoyun görüntüsü

Polis ekiplerinin görüntüsü ve aramalar, kontroller



