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Beşiktaş'tan UEFA'nın disiplin soruşturması ile ilgili açıklama

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: ''Kulübümüzün, UEFA organizasyonlarından men edilebileceği şeklindeki yorum ve değerlendirmeler hatalıdır'' Ali DANAŞ/İSTANBUL,() Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu...

Beşiktaş'tan UEFA'nın disiplin soruşturması ile ilgili açıklama

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: ''Kulübümüzün, UEFA organizasyonlarından men edilebileceği şeklindeki yorum ve değerlendirmeler hatalıdır''

Ali DANAŞ/İSTANBUL,()

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün akşam oynanan Bayern Münih maçının ardından UEFA tarafından açılan disiplin soruşturması ile ilgili açıklama yaptı.
İnternet ortamında yapılan yorumlarda açılan soruşturmanın Lyon karşılaşması ile bağdaştırılan yorumlar içerdiğine ve böyle bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çeken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Bayern Münih ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi müsabakasındaki düzensizlikler sebebiyle, UEFA tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili hatalı yorumlar internet ortamında yer alıyor maalesef. Soruşturmaya konu olan saha düzensizliği ile ilgili konu, Lyon karşılaşması sebebiyle verilen ceza ile benzer bir durum değildir. Kulübümüzün, UEFA organizasyonlarından men edilebileceği şeklindeki yorum ve değerlendirmeler hatalıdır. O.Lyon maçındaki konu içeriği ile Bayern Münih maçında soruşturmaya konu edilen olay birbirinden farklıdır ve men edilme gibi bir ceza alma durumumuz bulunmamaktadır. Beşiktaş taraftarının konuyla ilgili yanlış yorumları dikkate almamasını rica ederim.''

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