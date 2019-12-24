Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu

26 Aralık Perşembe günü saat 17.00'ye kadar tüm VAR kayıtlarının açıklanması istendi



İSTANBUL, () - Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı başvuruyla Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Siyah-beyazlı kulüp, hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisindeki hakem ve gözlemci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının açıklanması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na

22.12.2019 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumlarınızdır.

Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maç ile ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00’a kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,”