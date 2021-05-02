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Beşiktaş'tan tarihi skor: Beşiktaş-Hatayspor'u 7-0 yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u 7-0 yendi. Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti.

SPOR 02.05.2021, 06:02 Murat Aydın
Beşiktaş'tan tarihi skor: Beşiktaş-Hatayspor'u 7-0 yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u 7-0 yendi. Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 81'e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu. Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti.

Siyah-beyazlı ekip, sezonun en gollü karşılaşmasına da imza atarken, Beşiktaş'ta Cyle Larin attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA TAM 5 GOL ATTI

Hatayspor karşısında ilk yarıya 5 gol sığdıran Beşiktaş, aynı zamanda bir ilke imza attı.

Siyah-beyazlı ekip lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip filelere 5 gol atarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu sezonki en gollü galibiyetini aldı. Sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş, Hatayspor karşısında gol rekoru kırdı.

Beşiktaş, en son 7 golü 2018-2019 sezonunda atmıştı. Siyah-beyazlı ekip o maçta yine Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 yenmişti.

CYLE LARİN'DEN 4 GOL

Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Cyle Larin, Atakaş Hatayspor maçında düğümü çözen isim oldu.

11, 14, 55 ve 65. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynayan Larin, 4 haftalık aranın ardından gol sevincini 4 golle yaşadı. Attığı gollerle gol sayısını 19'a yükselten Larin, 15 golü bulunan Vincent Aboubakar'ı geride bırakarak siyah-beyazlı ekibin en golcü ismi oldu. Kanadalı forvet, sezonun ilk yarısında oynanan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğü ile sona eren Çaykur Rizespor maçında da 4 gol kaydetmişti.Larin son golünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında kaydetmişti.

RIDVAN YILMAZ  BEŞİKTAŞ'TA İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü attı.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon Sergen Yalçın'ın 17 maçta görev verdiği 19 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 44. dakikasında profesyonel kariyerinin ilk golüyle tanıştı.

Mücadelenin 43. dakikasında sakatlık geçiren N'Koudou'nun yerine oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra siyah-beyazlı ekibin 5. golünü attı.

SERGEN YALÇINDAN FANTASTİK YORUMU

Şampiyonluk yolundaki tarihi fark ile ilgili konuşan Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, skorun fantastik olduğunu söyledi: Herkes çok mücadele edip elinden gelenin en iyisini yapıyor. Alınan skor biraz fantastik. Beklediğimiz bir skor değildi.

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan da ilk açıklama geldi. 

"BEKLEDİĞİMİZ BİR SKOR DEĞİLDİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın "Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için 3 puandan çok daha fazlasını ifade eden bir maç oynadık. Bizim için 3 puandan fazlasıydı. Final yolunda maçlar çok zor. Herkes çok mücadele edip elinden gelenin en iyisini yapıyor. Alınan skor biraz fantastik. Beklediğimiz bir skor değildi" dedi. 

YALÇIN SORU ALMADI

Basın toplantısında soru almayan Yalçın, şunları kaydetti:  "15 dakikada 3 gol gelmesi rakibin direncini erken kırdı ve farklı bir skor ortaya çıktı. Oyuncularımın iştahı, arzusu, motivasyonları bugün için maksimum seviyedeydi. Sezonun en iyi 45 dakikasını oynadık diyebilirim.

Hepsine teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştık. Kalan 3 haftalık bölümde daha iyi oyun ve daha fazla mücadele ederek ipi göğüslemek istiyoruz."

#beşiktaş #hatayspor
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