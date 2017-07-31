Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e üç alternatifli çözüm

İstanbul,()-- TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in sabah saatlerinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya gelip Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif etmesinin yankıları sürüyor. İsminin yazılmamasını istemeyen üst düzey bir Beşiktaşlı yönetici, üç çözüm yolu ortaya sürdü.

1-En hayırlısı elbette Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta kalmasıdır.

2-Hiç arzu etmeyiz ama anlaşırsa tamamen Milli Takımı çalıştırmalı.

3-Bir başka formül ise, hem Beşiktaş, hem Milli Takım hocası olmasıdırki, bu iki tarafada büyük zarar verir. Hangi tarafa konsantre olur, tarafları çok yıpratacak bir durumdur.

