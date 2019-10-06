Son Dakika
Beşiktaş'tan N'Koudou ve Oğuzhan açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N’koudou'nun sağ arka adalesinde, Oğuzhan Özyakup'un ise sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların...
SPOR 06.10.2019, 21:20
Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N’koudou'nun sağ arka adalesinde, Oğuzhan Özyakup'un ise sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Bu akşam oynanan Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N’koudou ve Oğuzhan Özyakup’un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi ‘nde çekilen MR tetkikleri sonucu N’Koudou’nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan’ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tatafından başlanmıştır."
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Bu akşam oynanan Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N’koudou ve Oğuzhan Özyakup’un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi ‘nde çekilen MR tetkikleri sonucu N’Koudou’nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan’ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tatafından başlanmıştır."
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Atletico Madrid
|8
|15
|3. Granada
|8
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2