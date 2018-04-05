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Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması

"Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, açıklamaların sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır" "Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya...

Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması

"Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, açıklamaların sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır"

"Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir"

İSTANBUL,()

Beşiktaş Kulübü, başkan Fikret Orman'ın Göztepeli futbolcu Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından maruz kaldıkları tepkiler ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Fikret Orman'ın gazetecilerle sohbet sırasında Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı yaratmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz. Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, açıklamaların sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir. Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz" denildi.

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