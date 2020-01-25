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Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
SPOR 25.01.2020, 13:51
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının kadrosuna alınmayan Adem Ljajic'e, 'biceps femoris tendiniti tanısı' konulduğu belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'e yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'e yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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