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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, bu akşam yaptığı antrenmanla Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sağanak yağmur altında yapılan antrenman, takım halinde yapılan ısınma ve stretching çalışması ile başladı....

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, bu akşam yaptığı antrenmanla Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sağanak yağmur altında yapılan antrenman, takım halinde yapılan ısınma ve stretching çalışması ile başladı. İdmanda, istasyonlardan oluşan parkurda pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve kanat-orta-şut çalışmasının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift devreli taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavisine devam edilen Ömer Şişmanoğlu katılmadı. Bu arada idmanı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve bazı yöneticiler de izledi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 17.30’da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Antrenmandan görüntüler

(Haber-Kamera:Ali DANAŞ/ANTALYA ()

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