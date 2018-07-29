Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

İSTANBUL /

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında B36 Torshavn ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman kondisyon ve taktik ağırlıklı yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra ise pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 12.00 ve 19.00'da yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI