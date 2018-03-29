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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.  Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı...

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. 
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışma 1.5 saate yakın sürdü. 
Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman; top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek. 

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