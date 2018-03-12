Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapılan antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00’de 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Antrenmandan önce saat 16.30’da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.