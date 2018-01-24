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Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı 

İSTANBUL,() Süper Lig’in 19'uncu haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon...

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı 

İSTANBUL,()

Süper Lig’in 19'uncu haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlı antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve 1.5 saate yakın sürdü. 
Siyah-beyazlı futbolcular antrenmana takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. 
Sonrasında gerçekleştirilen pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından taktik çalışmasının yer aldığı program uygulandı. Çalışma yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, hazıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)

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