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Beşiktaş takımı müzede...Futbolcular kendi maketleri ile selfie çekildi

Quaresma şampiyonluk kupası ile poz verdi ve "Tekrar kazanacağız" dedi ALİ DANAŞ, İSTANBUL () - BEŞİKTAŞ futbol takımı günü Vodafone Arena'da geçiriyor. Önce stat içinde açılan restaurantta yönetim ile bir araya gelen teknik...

Beşiktaş takımı müzede...Futbolcular kendi maketleri ile selfie çekildi

Quaresma şampiyonluk kupası ile poz verdi ve "Tekrar kazanacağız" dedi

ALİ DANAŞ, İSTANBUL () - BEŞİKTAŞ futbol takımı günü Vodafone Arena'da geçiriyor.

Önce stat içinde açılan restaurantta yönetim ile bir araya gelen teknik heyet ve futbolcular yöneticilerle öğle yemeği yedi.

Yemeğin ardından yöneticiler tüm takım ile beraber geçen hafta açılışı yapılan BJK Müzesi'ni gezdi.

"HİSSET, PAYLAŞ, PARÇASI OL !"

Geziden önce 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular pasta keserek toplu halde basına poz verdi.

"Hisset, paylaş, parçası ol !.." sloganı taşıyan Beşiktaş Müzesi gezilirken ise futbolcular kendi maketleri ile selfie çekildi. Ricardo Quaresma geçen sezon kazanılan şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektirdi ve 'tekrar kazanacağız' dedi. "Hisset, paylaş, parçası ol !.." sloganı taşıyan Beşiktaş Müzesi

Beşiktaş saat 16:00'da Vodafone Arena'da idman yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pasta kesimi - müze gezisi ve Quaresma şampiyonluk kupası ile poz verirken

 

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