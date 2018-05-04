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Beşiktaş'ta zorunlu değişiklikler

Cezasını dün akşam çeken Tosic, Kayserispor maçında sahada Eksiklerin yerine Vagner Love ve Domagoj Vida  Ali DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş, son iki haftanın tek gündem maddesi olan ve hatta Galatasaray mağlubiyetinin de en büyük...

Beşiktaş'ta zorunlu değişiklikler

Cezasını dün akşam çeken Tosic, Kayserispor maçında sahada

Eksiklerin yerine Vagner Love ve Domagoj Vida 

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş, son iki haftanın tek gündem maddesi olan ve hatta Galatasaray mağlubiyetinin de en büyük sebebi olarak gösterilen 'Fenerbahçe kupa maçı sürecini' dün akşam itibari ile noktalayarak tamamen lige döndü.
Ancak; son üç haftaya Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Siyah Beyazlılar için şampiyonluk şansı düşük bir ihtimal ve artık tüm konsantrasyon kalan 3 maçı da kazanıp sıralamayı beklemek üstüne kuruluyor. Bu üç maçın ilki ise 7 Mayıs Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta oynanacak Kayserispor mücadelesi olacak.
TOSİC CEZASINI DÜN AKŞAM ÇEKTİ
Kayseri maçı öncesinde sakat futbolcuların durumundan dolayı kadroda zorunlu değişiklikler yapması beklenen Güneş'in elini rahatlatan gelişme ise Tosic'in oynayacak olması oldu. Galatasaray maçında kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza alan Sırp oyuncu dün akşam cezasını çekmiş sayıldığı için kadroya girebilecek. Konu ile ilgili bilgisi alınan Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, 57'nci dakikadan başlaması gereken Fenerbahçe maçına çıkmamalarına rağmen, talimatlara göre Tosic'in cezasını çekmiş sayıldığını ve Kayserispor maçında oynamasına engel bir durumun olmadığını bildirdi.
EKSİKLERİN YERİNE VAGNER LOVE VE DOMAGOJ VİDA 
Tosic'in oynaması için bir engel kalmayınca eksik futbolcu sayısı 4'e düşmüş oldu. Sezonu daha önce kapatan Caner'in yanı sıra Galatasaray maçında sakatlanan ve büyük ihtimalle sezonu kapatan Negredo ve Pepe Kayserispor'a karşı oynayamayacak diğer isimler. İki haftadır ağrıları yüzünden maç kadrosuna giremeyen Atiba'nın ise hala hafif tempoda idman yaptığı için riske edilmesi beklenmiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, Pepe'nin yokluğunda stoper için endişesi yok. Tosic ve Vida ile stoper ikilisini oluşturacak olan Güneş, Gary Medel'i Oğuzhan ile beraber orta sahada görevlendirecek. Hücum hattında Quaresma, Talisca ve Babel'in oynaması da kesin görünüyor. Negredo'nun yerine santrforda yer almaya en yakın isim ise Vagner Love. Hem ligi bilmesi hem de Larin ve Mustafa Pektemek'e göre daha tecrübeli olması Love'ın Kayserispor karşısında onbirde başlamasını kuvvetli bir ihtimal haline getiriyor.

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