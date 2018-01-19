Beşiktaş'ta Vida'nın lisansı çıktı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()
Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida'nın lisansı çıktı.
Daha önce işlemleri yetişmediği için Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Hırvat oyuncu Antalyaspor maçının Şenol Güneş'in şans vermesi halinde forma giyebilecek.
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ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida'nın lisansı çıktı. Daha önce işlemleri yetişmediği için Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Hırvat oyuncu Antalyaspor maçının Şenol Güneş'in şans vermesi...
19 Ocak 2018 Cuma 15:11
ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()
Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida'nın lisansı çıktı.
Daha önce işlemleri yetişmediği için Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Hırvat oyuncu Antalyaspor maçının Şenol Güneş'in şans vermesi halinde forma giyebilecek.
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