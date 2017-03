Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu düşüncesi çeyrek finalden sonra

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - SÜPER Lig'de 23. haftayı 53 puan ile en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider kapatan Beşiktaş, rotasını UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Siyah-beyazlılar Son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak ve turu geçmek için çalışacak.



UEFA ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNCESİ ÇEYREK FİNALDEN SONRA



Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücretinin bile UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılması halinde elde edilecek gelirden yüksek olması Beşiktaş açısından tüm önceliği ve konsantrasyonu Süper Lig şampiyonluğuna çevirmeyi zorunlu kılıyor.



Bu yüzden teknik direktör Şenol Güneş'in ve Beşiktaş yönetiminin UEFA Avrupa Ligi için belirlediği strateji 'gidebildiğimiz yere kadar gitmek' şeklinde. Öncelik olarak lig şampiyonluğunun kazanılmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş bile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar öncesinde yaptığı rotasyonları rafa kaldırarak Olympiakos maçı öncesindeki Çaykur Rizespor maçına as kadro ile çıkmıştı. Daha son 16 turunda iken UEFA Şampiyonluğu düşüncesi ile takımın üzerinde çok fazla baskı kurmak istemeyen yönetim ve teknik heyet, oyuncuları Olympiakos maçlarına rahat bir ortamda hazırlamayı istiyor. Bu amaçla da takımın konsantrasyonunu fazla dağıtmadan ''normal oyunumuzu oynarsak Olympiakos'u zaten geçeriz ve çeyrek finalden itibaren UEFA Şampiyonluğunu düşünmeye başlarız'' fikrinin tüm takımca benimsenmesine çalışılacak.

OLYMPİAKOS İLE 59 YIL SONRA

Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos hem siyah-beyazlılar hem de Türk takımlarına yabancı değil. Galatasaray ile daha önce hazırlık maçları oynayan Pireliler Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de sarı-kırmızılıların rakibi olmuştu.

Olympiakos ile Beşiktaş'ın perşembe akşamı oynayacağı maç ise resmi olarak 'sahada' oynayacakları ilk Avrupa karşılaşması olacak. Çünkü daha önceki eşleşmenin sonucu maçlar oynanmadan belirlenmişti. İki takımın Avrupa kupalarındaki ilk ve tek eşleşmesi bundan 59 yıl önce Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gerçekleşti. Hatta Olimpiyakos maçı Beşiktaş'ın Avrpa Kupaları tarihindeki ilk maçı olacaktı. Ancak o dönemde Türkiye ve Yunanistan arasındaki siyasi ve diplomatik olaylar bu maçların oynanmasına engel olmuştu. Olympiakos kura çekiminin ardından çeşitli sebeplerle turnuvadan çekilince Beşiktaş her iki maçı da hükmen 3-0 kazanarak bir üst tura çıkmıştı. Siyah-beyazlılar bir üst turda Real Madrid ile eşleşip ilk Avrupa maçını İspanyol devi ile oynamıştı.

Aradan geçen 58 yılda her iki kulüp birbiri ile eşleşmedi. Üstelik Türk ve Yunan takımları birbirleri ile eşleştiğinde herhangi bir siyasi çekişme bahanesi de eskisi kadar ortaya konmuyor. Hatta son yıllarda birbiri ile yakın ilişkiler içinde olan Beşiktaş ve Olympiakos bir kaç yıldır hem Atina'da hem de İstanbul'da sezon öncesi hazırlık maçları oynuyor ve iki takımın statlarında Türkçe ve Yunanca şarkılar dahi çalınıyor.

Şimdilik bu dostluğa gölge düşüren tek şey iki takım taraftarlarının birbirlerine nasıl tepki göstereceğini kestiremeyen Atina emniyetinin UEFA'ya koydurduğu seyirci yasağı oldu.