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Beşiktaş'ta Tyler Boyd takımla çalıştı

İSTANBUL,() - Yeni sezon kamp çalışmalarını Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü....

Beşiktaş'ta Tyler Boyd takımla çalıştı

İSTANBUL,() - Yeni sezon kamp çalışmalarını Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana izinli olan Gary Medel katılmazken, Rıdvan Yılmaz, Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson takımdan ayrı sahada koşu çalışması gerçekleştirdi. Yeni transfer Tyler Boyd ise önce takımla birlikte çalıştı daha sonra kondisyon koşuları yaptı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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