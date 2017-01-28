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Beşiktaş'ta transferin son hali şekilleniyor

 Demba Ba geliyor, Rhodolfo ve Aras gidiyor Ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Beşiktaş, transferin bitmesine 3 gün kala çalışmalarını sürdürüyor. Ryan Babel, Matej Mitrovic ve Ersan Gülüm'ü resmi olarak kadrosuna...

Beşiktaş'ta transferin son hali şekilleniyor

 Demba Ba geliyor, Rhodolfo ve Aras gidiyor

Ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Beşiktaş, transferin bitmesine 3 gün kala çalışmalarını sürdürüyor.

Ryan Babel, Matej Mitrovic ve Ersan Gülüm'ü resmi olarak kadrosuna katan, Olcay Şahan ve Kerim Fre ile de yollarını ayıran Siyah Beyazlılar golcü transferini de Demba Ba'yı alarak tamamlayacak. Yarın Türkiye'ye gelmesi beklenen Senegalli golcü Pazartesi sağlık kontrolünden geçtikten sonra Salı günü yapılacak toplu imza töreninde resmi imzayı atacak.

RHODOLFO VE ARAS GİDİYOR

Siyah Beyazlılar takımdan ayrılması için Şenol Güneş'in onay verdiği Rhodolfo ve Aras Özbiliz için de yurtdışından takımlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Başkan Fikret Orman'ın çok şey beklediği Aras'ı, oynayabileceği bir takıma göndermek isteyen transfer komitesinin Avrupa'dan bir kaç takımla yaptığı görüşmelerde anlaşma aşamasına geldiği ve gitme inadı kırılan Aras'ın 31 Ocak'a kadar kiralık olarak takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Uzun süredir gitmeme konusunda ısrarcı olan bir başka futbolcu Rhodolfo'nun da Ersan Gülüm'ün transferi sonrası yumuşadığı ve stoperde 5. tercih olmaktansa Avrupa'da bir takıma kiralık olarak gitmeye artık sıcak baktığı gelen haberler arasında. Rhodolfo için de Avrupa'dan bir çok takımın teklifinin olduğu ve Brezilyalı stoperin bu teklifleri değerlendirmeye başladığı bildirildi.

Ara transfer döneminde gönderilmesi düşünülen Veli Kavlak'ın durumu ise gelecek son tekliflere göre değerlendirilecek. Takımdan ayrılmayı düşünmeyen Veli'yi Şenol Güneş'in son raporları doğrultusunda göndermekten vazgeçen yönetim, yine de transferin son gününün çok hareketli ve sürprizlere açık geçtiğini belirterek, tecrübeli oyuncu için kesin konuşmaktan kaçınıyor.

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

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