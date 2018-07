Beşiktaş'ta transfer rotası yeniden şekilleniyor

Tüm dengeler Vida ve Atiba'ya bağlı

Beşiktaş; sezon bitimiyle sağ bek ve santrafor olarak harekete geçtiği transfer rotasını önce santrafor ve 10 numaraya çevirmişti. Ancak son gelişmelerle bu rota yeniden değişip stoper ve 10 numara şekline dönebilir.

Takım içi dengeler ve yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle sağ bekte Gökhan Gönül-Dorukhan ikilisinin performansını uzun süreli değerlendirme kararı alan Şenol Güneş ve transfer komitesi ilk kamp dönemi sonunda önceliği sağbekten alıp 10 numara ve santrafora kaydırmıştı. Çalışmalarını bu yönde yapan transfer komitesi ise Avrupa ve Güney Amerika çapında 10 numara arayışlarına başladı ve temaslarını gizli bir şekilde sürdürüyor. Santrafor transferi konusunda ise yeni bir gelişme yaşanması şu an için düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Bunun da sebebi artık tüm taraftarın ve spor kamuoyunun bildiği üzere elde 4 santrafor olması ve 4 oyuncunun maliyetinin 10 milyon Euro'ya ulaşması.

TRANSFER TAARRUZU DOMAGOJ VİDA'YA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra aynı dönemde 2 stoperin satılması ve 3'üncüsünün de her an satılma ihtimalinin olması transfer rotasının yine; bir anda değişmesine ve önceliğin 10 numara - stoper şekline dönmesine yol açacak. Bu döngüyü harekete geçirecek isim ise Domagoj Vida olacak.

Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile özellikle İngiliz ve İspanyol kulüplerinin radarında olan Hırvat stoper için West Ham, Everton, Liverpool ve Sevilla gibi takımların ismi geçiyor. Hatta Lyon'dan Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'yu isteyen ve red cevabı alan West Ham United, Vida için de Beşiktaş'a 18 milyon Euro teklif etti ve bu teklif Başkan Fikret Orman tarafından az bulunarak reddedildi. Siyah beyazlıların başkanı Vida için 20 milyon Euro ve üstünde bir gelir hedefi belirlemiş durumda ve gelen teklifler bu rakamlar aralığına yaklaştığında pazarlık masasına oturulacak.

ATİBA DA BELİRLEYİCİ OLACAK

Vida'nın başkan Orman'ın istediği rakamlara satılması halinde elde Pepe dışında orjinal stoper kalmayacağı için teknik direktör Şenol Güneş'in 1 değil 2 tane yeni stoper istemesi kaçınılmaz olacak.

Şenol Güneş'in Vida'nın da satılması durumunda 2 stoper isteme ihtimalinin temelinde Atiba'nın yokluğu yatıyor. Atiba henüz Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediğ için orta sahada sayısal olarak oyuncu eksikliği bulunuyor. Şu anda görünen kadroda Tolgay ve Oğuzhan ile orta saha ikilisini oluşturacak olan Güneş'in buradaki ilk alternatifi Medel olacak. Ancak Vida da satılırsa, Medel yine joker pozisyonunda hem stoper hem de orta saha oynayacağı için ceza ve sakatlık durumunda sıkıntı yaşanması kaçınılmaz olacağı için Güneş, transfe komitesinde 2 yeni stoper isteyecek.

Tüm bu ihtimaller dahilinde Beşiktaş'taki transfer gelişmeleri ve ihtimalleri şu şekilde:

1-Vida satılıp, Atiba Beşiktaş ile sözleşme yenilerse kadroya 1 yeni stoper eklenecek ve bu isim maliyet açısından bedava ya da kiralık gelecek oyuncu olacak. (En yakın isim hala Ersan Gülüm.Kulübü ile bonservis sorununu çözerse bedava olarak imza atacak)

2-Vida satılırsa ve Atiba sözleşme yenilemez ise kesinlikle 2 yeni stoper alınacak ve bir tanesi üst düzey stoper olacak.(Gerekirse bonservis ödenecek)

3- Vida satılmaz ise bedava olan bir stoper alınacak.

4-Her ne olursa olsun 10 numara mutlaka alınacak.

5-Santrafor konusu ise Love ve Negredo ile ilgili satış yönünde bir gelişme olmadığı sürece rafa kalkmış durumda.