Beşiktaş'ta transfer gündemi yoğun ancak acele etmek yok  

Tosic'ten sonra Vida da değerlendirilebilir

Rafael bitmeye yakın ama Lang için tekrar girişim olacak

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()



Gelecek sezonun hazırlıklarına önümüzdeki hafta başlayacak olan Beşiktaş'ta, sürpriz bir gelişme yaşanmazsa çalışmalar takviye edilmemiş kadro ile başlayacak

Ancak bu durum; transfer yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Geçen sezonlarda bir çok transferi Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayında gerçekleştiren siyah beyazlılar, sayısını 3 olarak belirledikleri yeni transferleri de yine bu zamanlara sarkıtacak gibi. Bunun sebebi ise başkan Fikret Orman ile transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aldıkları 'acele etmeme' kararı. Dünya Kupasının da devam ediyor olması sebebiyle bir çok oyuncunun piyasasının gün gün değişmesi, Beşiktaş kurmaylarını aceleci davranmamaya iten en önemli sebep. 3 nokta transfer ve kadrodaki oynamayan oyuncuların satışı ile yeni yapılanmayı tamamlayacak olan transfer komitesi belirledikleri oyuncularla görüşmeye devem edecek ancak; tüm şartlar %100 oranında Beşiktaş'ın lehine oluncaya kadar imzalar atılmayacak.

TOSİC'TEN SONRA VİDA DA DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Şu ana kadar Tosic'in satışından gelen 4.5 milyon Euro haricinde transfer geliri olmayan siyah beyazlılar, kadroya girmeyen oyuncuların isteksizliklerinden dolayı ekstra gelire ulaşmakta zorlanacak gibi. Bu durumu; teklif gelen ve değerini bulan diğer oyuncularla kapatma düşüncesi ise her geçen gün öne çıkıyor. Dünya kupasında iki maçta gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Vida da bu duruma en yakın örnek. Oynadığı futbol ve Avrupa basınında adından sıkça söz edilmesi Vida'nın değerini katlayan etkenler olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte başkan Fikret Orman ve transfer komitesi Hırvat stoperin 12 milyon Euro ve üzerinde bir bonservis bedeliyle satılması düşüncesinde. Vida'nın olası satışı durumu için şimdiden stoper arayışına giren yöneticiler bazı menajerlere talimat vererek uygun olan futbolcuların listesini yapmaya başladı.

RAFAEL BİTMEYE YAKIN AMA LANG İÇİN TEKRAR GİRİŞİM OLACAK

Somut olarak şu ana kadar Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael Da Silva ile anlaşma noktasına gelen transfer komitesi, Şenol Güneş'in ve başkan Orman'ın önceliği İsviçreli Lang'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı. Basel'in Lang için istediği bonservis bedelinde indirime gitmeye yanaşması durumunda İsviçreli sağ bek için bütün imkanlar seferber edilecek.