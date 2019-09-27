Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Victor Ruiz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Trabzon'a gidecek.



