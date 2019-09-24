Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat...
SPOR 24.09.2019, 14:23
Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Victor Ruiz katılmadı, Enzo Roco ise takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanı, dünkü Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan koşu ve streching çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına perşembe devam edecek.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Victor Ruiz katılmadı, Enzo Roco ise takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanı, dünkü Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan koşu ve streching çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına perşembe devam edecek.
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1