Beşiktaş'ta tek hedef Galatasaray derbisini kazanmak

Şenol Güneş'ten tek değişiklik bekleniyor

Medel sakat, Burak ve Quaresma ceza sınırında

Güneş'li Beşiktaş üstün

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak Beşiktaş'ta tek hedef mutlak galibiyet.

Ligde oynadığı son 6 maçını kazanarak Medipol Başakşehir ile 13 olan puan farkını 3'e düşüren siyah-beyazlılar, aynı dönemde Galatasaray ile 5 olan farkı da 1'e indirdi. 6 hafta önce lige havlu attığı düşünülen Şenol Güneş'in öğrencileri, son dört haftaya girilirken Galatasaray ile bir anlamda kader maçlarının ilkine çıkacak. Galatasaray'ı yenmesi halinde 2'nci sıraya yükselecek olan siyah-beyazlılar Medipol Başakşehir'in puan kaybını bekleyecek. Böyle hesapların yapıldığı kritik haftada Galatasaray karşısında beraberliği hiçbir şekilde düşünmeyen ve 6 maçlık seriyi devam ettirmek isteyen Şenol Güneş'in, derbiye çıkartacağı kadroda çok büyük değişiklikler yapması beklenmiyor.

Savunma hattını bu kez Gökhan Gönül, Vida, Mirin ve Adriano'dan oluşturacak Şenol Güneş bu dörtlünün önünde her zaman olduğu gibi Atiba, Dorukhan ikilisine görev verecek. Performansı yetersiz bulunduğu için eleştirilen Lens'in yine 11'de oynaması yüksek ihtimal. 10 numara pozisyonunda Adem Ljajic, Güneş'in en büyük kozlarından biri olarak takım liderliği görevini üstlenecek. Tecrübeli teknik adamın sol önde oynatacağı oyuncunun ise bu kez Güven Yalçın yerine Caner Erkin olması sürpriz sayılmayacak bir değişim olacak. Forvette ise Burak Yılmaz Galatasaray'a karşı gol arayacak. Şenol Güneş'in maçın gidişine göre Quaresma ve Kagawa'yı 60'ıncı dakikadan sonra değerlendirmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak"

GÜNEŞ'İN KOZU BURAK YILMAZ VE ADEM LJAJİC

Kritik derbi için Şenol Güneş'in en büyük kozu hiç şüphesiz Adem Ljjaic ve Burak Yılmaz ikilisi olacak. Ligin 2'nci devresinde adeta fırtına gibi esen Ljajic ve Burak, Beşiktaş'ın gol yollarındaki en büyük iki güvencesi. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Burak Yılmaz 12 maçta 11 gol atarak siyah-beyazlıların en büyük hücum gücü oldu. Burak, aynı zamanda üst üste galip gelinen son 6 maçın tamamında da gol atmayı başardı.

Ligin ilk devresinde adeta duran Ljajic ise yine 2'nci devrede yüksek form grafiği yakalayan isimlerden. Siyah beyazlıların yıldızı 2'nci devrede forma giydiği 12 karşılaşmada 7 gol 7 asistlik bir performas ortaya koyarak takımın değişmez futbolcusu oldu.

BURAK'TAN 3'ÜNCÜ DALYA

Bu arada tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanacak derbide görev alması halinde Süper Lig'deki 300'üncü maçına çıkacak.

Daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor formalarıyla ligde 299 maça çıkan Burak, 175 gole imza attı.

MEDEL SAKAT, BURAK VE QUARESMA CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray maçının öncesinde ise tek eksik isim bulunuyor. Şilili futbolcu Gary Medel, Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmıştı. Sakatlığı sebebiyle Ankaragücü maçında da görev alamayan Şilili futbolcu, derbi maçta da takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan Siyah-beyazlılarda iki isim Galatasaray derbisine kart sınırında çıkacak. Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz ve Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, derbide sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ŞENOL GÜNEŞ'Lİ BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında ligde Galatasaray'a karşı 7 maça çıktı. Beşiktaş bu maçlardan 5'ini kazanırken, 1 maçta ise kazanan taraf Galatasaray oldu. 1 karşılaşmada da taraflar eşitliği bozamadı.

Siyah-Beyazlı ekip Galatasaray ile oynadığı son 4 sezondaki maçlarda da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Şenol Güneş'in yönetiminde 2015-16 sezonunda rakibini 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamlamıştı. Güneş yönetiminde şampiyon olduğu ikinci sezonda da rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda rakibini 1-0'lık skorla yenmişti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında rakibini 3-0 mağlup eden Siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarısında rakibine 2-0 mağlup olarak Şenol Güneş yönetiminde rakibine ligde ilk kez mağlup olmuştu. Beşiktaş, bu sezonunun 14'üncü haftasında rakibini Vodafone Park'ta oynanan maçta Adem Ljajic'in penaltı golüyle mağlup etmeyi başarmıştı. Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında Galatasaray'a karşı çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli teknik adam ayrıca 2016-17 sezonu Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'a rakip olmuş ve penaltı atışları sonrasında rakibine yenilmişti.