Beşiktaş'ta tek hedef devreyi galibiyetle kapatmak

Defans kurgusunda mecburi değişiklik

Talisca ve Aras, Gaziantep'e karşı oynayacak mı?

İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'a aynı devrede 2. kez rakip olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Vodafone Arena'da Gaziantepor'u konuk edecek.

Yarın akşam saat 19:00'da oynanacak mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek.

32 puan ile lider Medipol Başakşehir'in ardından 2. sırada bulunan Siyah Beyazlılar, Gaziantepspor'u yenerek devre arasına galibiyetle girmek istiyor.

DEFANS KURGUSUNDA MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Gaziantepspor maçına, geçen hafta ilk mağlubiyetini alan takımı bir değişiklik haricinde bozmadan çıkarması bekleniyor.

Tecrübeli hocanın zorunlu değişikliği defans kurgusunda olacak. Geçen hafta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Adriano'nun yerine Tosic'i sol bekte oynatacak olan Güneş, stoper ikilisini Marcelo ve Rhodolfo'dan kurarken, sağ bekte Gökhan Gönül'e şans verecek.

Orta sahada Atiba'nın yanında Oğuzhan'ı oynatacak olan Şenol Güneş'in, 10 numara pozisyonu için Tolgay'a görev vermesi bekleniyor. Kanatlarda yine Quaresma ve Cenk Tosun ile maça başlaması beklenen Güneş'in forvetteki tercihi yine Aboubakar olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in hücum hattındaki ikinci alternatifi ise Cenk Tosun'u santrafor oynatıp Kerim Frei ile maça başlamak olacak. Bu durumda da Aboubakar'a kulübe yolu görünecek.

Bu arada 3 sarı kartı bulunan Atiba Hutchinson, yarın akşam sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

TALİSCA VE ARAS OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta dün akşamdan itibaren konuşulan ve cevabı en çok merak edilen konu ise Talisca ve Aras Özbiliz'in Gaziantepspor maçında oynayıp oynamayacağı.

Talisca ve Aras, 2 aylık sakatlığın ardından dün akşam şehitler için düzenlenen yıldızlar karması dayanışma maçında yeşil sahalara dönmüştü. Karşılaşmanın 2. yarısında görev alan her iki oyuncu da sakatlığını atlatmış göründü.

Her iki futbolcu için son kararı verecek olan Şenol Güneş'in, takım antrenmanlarına katılmayan oyuncuları maç kadrosuna almadığı bir gerçek. Takım antrenmanı yapmayan Talisca'nın düşük bir ihtimal de olsa kadroda olması kimse için sürpriz sayılmayacak. Ancak Talisca kadroya girse bile karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edecek.

İki haftaya yakın bir süredir bireysel güçlenme antrenmanı yapan Aras Özbiliz'in ise sakatlanmadan önce de Güneş'in alternatifleri arasına giremediği için Gaziantep maçı kadrosunda olma ihtimali yok denecek kadar az.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ AYNI DEVREDE 2. KEZ RAKİP

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez aynı devrede Beşiktaş'a ikinci kez rakip olacak.

Sezona Gençlerbirliği teknik direktörü olarak başlayan İbrahim Üzülmez, Süper Lig'in 9. haftasında Ankara'da Beşiktaş'a rakip oldu ve mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı. Bu maçın 10 gün sonrasında Gençlerbirliği'nden ayrılan Üzülmez geçtiğimiz hafta Gaziantepspor'un başına geçti.

Gaziantepspor'daki görevine 2-1'lik Çaykur Rizespor maçı mağlubiyeti ile başlayan Üzülmez, yarın akşam Beşiktaş'a karşı yeniden rakip olacak. Üzülmez böylelikle aynı devrede farklı takımlarla Beşiktaş'a 2. kez rakip olmuş olacak.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL /