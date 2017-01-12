Beşiktaş'ta stoper karmaşası ve sorular

4 sezon boyunca sürekli stoper transferi yapıldı

ALİ DANAŞ -İSTANBUL - Geçen Ocak ayında Çin'e gönderdiği Ersan Gülüm'ü yeniden kadrosuna katan Beşiktaş'ta bir anda ortaya çıkan stoper bolluğu tartışma konusu olmaya çok açık görünüyor.

Sezona Şenol Güneş'in 'stoperimiz eksik' sözleriyle giren ve Marcelo'nun yanında Tosic'i mecburi stoper oynatan Beşiktaş Rholdolfo'nun tam olarak iyileşmesi, Mitrovic ve Ersan Gülüm'ün de transferi ile bir anda ligin en çok stopere sahip takımı oldu.Tabi burada Tosic'in stoperdeki muhteşem performansı da bu kez ''Bir tane stoper transferi yeterken neden 2 iki tane stoper alındı' sorularını da gündeme getirmeye başladı.

Mitrovic'in sağ ayaklı olduğu için Şenol Güneş'in sol ayaklı stoperde ısrarcı olduğu ve sol bek transferinden vaz geçilip Tosic'in, Adriano'nun yedeği olacağı şeklindeki konuşmalar da fazlasıyla camiada kendine yer bulmaya başladı.

Ancak kapalı kapılar ardında yöneticilerce yapılan 'Mitrovic sağ ayaklı olduğu için Ersan transfer edildi' açıklamaları da akıllara ''Şenol Güneş hızlı ve sol ayaklı stoper isterken o zaman neden Mitrovic alındı'' sorularını da getiriyor.

Bütün bu soruların cevabı ise ancak sezonun ikinci yarısı başlayıp maçlar ilerledikçe kendiliğinden ortaya çıkacak.

4 SEZON BOYUNCA SÜREKLİ STOPER TRANSFERİ YAPILDI

Her transfer sezonunda ''mutlaka stoper alacağız. Hem de çok iyi stoper alacağız'' diyen Beşiktaş yönetimi 4 sezonda bir başkan, iki faklı yönetim kurulu, 4 farklı futbol şube sorumlusu, 1 sportif direktör ve 2 transferden sorumlu yönetici operasyonlarında toplam 13 stoper transferi yaptı ve defansta bir türlü aradığı istikrarı yakalayamadı.

4 sezonda takımdan toplamda 12 stoper gelip geçerken 4.2 Milyon Euro'y alınan ve stoper için Fikret Orman döneminin bonservis rekorunu kıran Matej Mitrovic bu mevkideki 13. stoper oldu.

Bu dört sezonda Beşiktaş'ta İbrahim Toraman - Tomas Sivok - Escude - Ersan Gülüm - Atınç Nukan - Pedro Franco - Dany - Rholdolfo - Alexis Delgado - Alexander Milosevic - Marcelo Guedes - ve Tosic stoperde görev yaptı. Bu futbolcular arasından Atınç ve Ersan Gülüm bir kez başka takımlara gidip geldi.

İlginç olan Beşiktaş'ın bu kadar stoper transferi yapmasına ve aradığı ikiliyi bulamamasına rağmen kasasında çıkan paraların astronomik rakamlara ulaşmamış olması.

4 sezonda aldığı stoperlerin takımlarına toplamda 16.8 milyon Euro ödeyen Beşiktaş yönetimi satış ve kiralamadan da 12.4 milyon Euro gelir elde etti.

Futbolculara ise ortalama 1 -1.5 milyon Euro arasında ücret ödeyen Siyah Beyazlı yönetimin kasasından futbolcu ödemesi olarak ta 15 ile 18 milyon Euro arası bir ücret çıkmış oldu.

Alınan futbolcular, ödenen ücretler, kazanılan bonservislere rağmen şu anda kadroda bulunan 6 stoperden yine birbirine uyumlu ve hem taraftarı hem teknik heyeti yıllarca memnun edecek süper bir ikili çıkmaz ise yaz transfer sezonunda yeniden stoper transferi gündeme gelmesi hiç sürpriz olmayacak.