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Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok

SPOR 23.01.2020, 13:52
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Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok

Taraftar ve camia Beşiktaş yönetiminden radikal kararlar bekliyor
Teknik direktör ve futbolcu göndermenin maliyeti korkunç boyutlarda
Burak Yılmaz'a fazladan 1 sezon daha
Beşiktaş yönetimi 2 mağlubiyetten sonra yok 
Personel maaşları 4 aydır ödenmiyor 

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Süper Lig'de 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da 3-2 yenilmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederek kaos günleri yaşamaya başladı.
Her ne kadar ikinci yarıya büyük umutlarla girilse de lig ve kupada 3 günde alınan 2 mağlubiyet tüm sorunların çok net bir şekilde açığa çıkmasına ve tartışılmasına neden oldu.
Devre arasında transfer yapılamadığı gibi, takımdan gönderilmek istenen oyuncuların yüksek kontratlarını bırakmak istememeleri ve yönetimin bu durum karşısında çaresiz kalması, siyah beyazlı taraftarları adeta çıldırma noktasına getirmiş durumda. Fikret Orman yönetiminin yapmış olduğu kontratların altından kalkamayan ve daha da ilginci sözleşmelerdeki ekstra rakamlar içeren maddeleri gördükçe iyice köşeye sıkışan Ahmet Nur Çebi yönetimi, neredeyse kıpırdayamaz hale gelmiş gibi tepkisizlik duruşu sergiliyor. Taraftarlar; şu ana kadar sadece Pedro Rebecho'nun (tamamlarsa zorunlu devreye girecek olan 2.8 milyon Euro satın alma bedeline denk gelecek) 20'nci maçı oynamasını engellemek için Abdullah Avcı'ya istekte bulunan yönetimden, çok daha keskin hamleler ve icraatlar bekliyor. Bu icraatlar ise başta teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa ettirilmesi ve artık takımda istenmeyen Lens, Ljajic, Oğuzhan, Orkan, Boyd, Karius gibi oyuncuların bir an önce gönderilmesi.
TEKNİK DİREKTÖR VE FUTBOLCU GÖNDERMENİN MALİYETİ KORKUNÇ BOYUTLARDA
Tabi Beşiktaş yönetimi açısından böylesi bir operasyonun maliyetini karşılamak mevcut borçlara 160 milyon TL'ye varan yeni bir ekleme yapmak anlamına geliyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa etmeden gönderilmesi halinde, bu sezonki alacaklarıyla beraber kontratının tamamı olan 36 milyon TL ve futbolcuların sözleşme bedelleri toplandığında ortaya korkunç bir rakam çıkıyor.
İşte Beşiktaş yönetiminin göndermek istediği ama sözleşmelerinden dolayı elinin kolunun bağlandığı isimler ve rakamlar:
Abdullah Avcı: 3 yıllık sözleşmenin tamamını isterse 36 milyon TL
Oğuzhan Özyakup: 2.5 yıl daha sözleşmesi var ve rakam 39 milyon TL
Jeremain Lens: 2.5 yıl daha sözleşmesi var ve rakam 6.1 milyon Euro = 40 milyon TL
Orkan Çınar: 2.5 yıl daha sözleşmesi var ve rakam 9 milyon TL
Loris Karius : Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor gönderilirse 5 milyon TL
Tyler Boyd: 3.5 yıl daha sözleşmesi var ve rakam 4.2 milyon Euro = 27 milyon TL
Toplam: 156 milyon TL
Görüldüğü gibi Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş'ın yeni yönetimi, bu operasyonu doğrudan yaparsa kasadan çıkması gereken rakam 160 milyon TL'ye yaklaşıyor. Ancak; bu futbolcuların bir şekilde ikna edilerek ve hasarı en aza indirecek şekilde yeni anlaşmalar yaparak, büyük çapta bir operasyon gerçekleştirilmesi, taraftarın ve camianın en büyük beklentisi.
BURAK YILMAZ'A FAZLADAN 1 SEZON DAHA
Tüm bunlara ek olarak Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin Fikret Orman'ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve Milli golcünün Beşiktaş'tan 2 sezon için 5 milyon Euro kazanacağı da yönetimi ekstra şoka sokan bir gelişme.
Burak Yılmaz'ın +1 yıl olan sözleşme şartlarının 5 milyon TL karşılığında fesih edilebilecekken 2 yıl uzatılması ve kasaya 5 milyon Euro yani 34 milyon TL daha eklenmesi de yönetimin başını ağrıtan bir diğer sorun.
PERSONELE 3.5 AYDIR MAAŞ YOK
Bu arada Beşiktaş'ın her gün büyüyen ve içinden çıkılamaz hale gelen ekonomik sorunlarından en çok siyah beyazlı kulübün personeli etkileniyor.
Ahmet Nur Çebi yönetimi, göreve gelir gelmez önce futbolcu maaşlarının büyük bir bölümünü ödedi ve ardından personel ödemelerine geçti. İçerde 4 aylık birikmişi olan personele 3 taksit ödeyen yönetimin, Ekim ayının ortasından bu yana personele başka bir ödeme yapmadığı ve çalışanların 3.5 aydır maaş alamadığı öğrenildi.
AHMET NUR ÇEBİ, ESKİ YÖNETİM İLE İLGİLİ HER ŞEYİ DİVAN TOPLANTISINDA AÇIKLAYACAK
Göreve geldikten sonra Fikret Orman yönetiminin enkazıyla uğraştıklarını her fırsatta dile getiren yönetimin, bu söylemlere de ara vererek (ve hatta maçlarda penaltı olabilecek pozisyonların VAR'a gitmemesi ya da lehine olan pozisyonların VAR'da iptal edilmesine dahi tepki vermeyerek) medyaya ve taraftara herhangi bir açıklama yapmadan hiç ortada görünmemesi de yine en çok tenkit edilen davranışlardan.
Beşiktaş yönetimi ise şu anda kulübe 1 lira dahi para girmediğini ve resmen eli kolu bağlı bir şekilde oturduklarını dile getiriyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Fikret Orman dönemi ile ilgili yapılan incelemelerin tüm sonuçlarını 15 Şubat'ta yapılacak Divan Kurulu Toplantısında en ince ayrıntısına kadar açıklayacağı da gelen bilgiler arasında.

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