Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

İSTANBUL, () - Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın’ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.



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- Sergen Yalçın'ın arşiv görüntuleri (Yeni)

Haber Kodu : 200129078

