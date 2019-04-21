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Beşiktaş'ta sakat Quaresma ve Adriano ile cezalı Caner, Sivas'a götürülmedi

Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlarken, Sivas'a...

Beşiktaş'ta sakat Quaresma ve Adriano ile cezalı Caner, Sivas'a götürülmedi

Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır

İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlarken, Sivas'a gidecek kamp kadrosunda 4 isim yer almadı.
Siyah beyazlı ekibin Demir Grup Sivasspor maçı kafilesinde sakatlıkları devam eden Ricardo Quaresma ve Adriano yer almazken, cezası bulunan Caner Erkin de Sivas'a götürülmedi. Mustafa Pektemek kafilede bulunmayan bir diğer isim oldu
Beşiktaş'ın Sivas kafilesinde şu isimler yer alıyor: Karius, Utku, Ersin, Alpay, Gökhan G., Rıdvan, Vida, Mirin, Necip, Roco, Medel, Atiba, Ljajic, Muhayer, Dorukhan, Kagawa, Oğuzhan, Lens, Larin, Güven, Burak.
Öte yandan bugün yapılan son çalışma, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilirken, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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