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Beşiktaş'ta Quresma gemileri yaktı

''Benimle mutlu değillerse benimle toplantı yapsınlar'' Ali DANAŞ/İSTANBUL, ()- Beşiktaş'ta alacakları ödenmediğinden kulübe tekrar ihtar çeken ve bu hareketi tepki ile karşılanan Ricardo Quaresma, bu kez de başkan Fikret Orman'ın...

Beşiktaş'ta Quresma gemileri yaktı

''Benimle mutlu değillerse benimle toplantı yapsınlar''

Ali DANAŞ/İSTANBUL, ()- Beşiktaş'ta alacakları ödenmediğinden kulübe tekrar ihtar çeken ve bu hareketi tepki ile karşılanan Ricardo Quaresma, bu kez de başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Portekizli yıldız, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim. İstanbul’a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezonun devre arasından beri Quaresma'yı göndermek istiyor ancak Portekizli oyuncu kendisine uygun şartlarda bir takım bulamadığı için kalmaya devam ediyor. Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

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