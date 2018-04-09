escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Beşiktaş'ta Quaresma ve diğer cezalılar dönüyor  

Şenol Güneş'in tatlı derdi Medel ve Tosic'in yüksek formu  ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() -  Göztepe maçını oldukça eksik bir kadro ile kazanan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında Vagner Love haricinde tam kadro sahada olacak. Fenerbahçe...

Beşiktaş'ta Quaresma ve diğer cezalılar dönüyor  

Şenol Güneş'in tatlı derdi Medel ve Tosic'in yüksek formu 

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - 

Göztepe maçını oldukça eksik bir kadro ile kazanan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında Vagner Love haricinde tam kadro sahada olacak.
Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alan Quaresma, Göztepe maçı ile cezasını tamamladı. Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek bu haftayı cezalı geçiren Atiba, Oğuzhan ve Tolgay Arslan da takıma dönecek. Sakat oyunculardan Gökhan Gönül'ün de Akhisarspor karşısında hazır hale geleceği öğrenilirken Vagner Love'un tedavisi ise devam edecek.
MEDEL VE TOSIC'İN YÜKSEK FORMU ŞENOL GÜNEŞ'İN TATLI DERDİ
Zorlu deplasman öncesi cezalı ve sakat futbolculardan 5'inin dönmesi teknik direktör Şenol Güneş'i kadro kurma açısından son derece rahatlatan bir gelişme.
Formaya hasret kalan Quaresma sağ kanattaki yerine dönerken, Atiba orta sahaya, Gökhan Gönül sağ beke Adriano sol beke geçecek. Ancak Şenol Güneş'in takıma dönecek diğer iki futbolcu olan Oğuzhan ve Tolgay Arslan'ın durumunu nasıl değerlendireceği şimdiden merak edilir hale geldi.
Bunun sebebi ise iki futbolcunun yokluğunda orta sahada görev alan Medel'in ve stoperde oynayan Tosic'in yüksek formu. Normal kadro planında Medel'i stoper mevkiinde oynatan Güneş, Şilili oyuncuyu (Göztepe maçında olduğu gibi) takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların durumuna göre orta sahada da görevlendirebiliyor. Stoper, orta saha, hatta sağ bek fark etmeksizin her mevkide tüm gücünü ve hırsını ortaya koyarak oynayan Medel'in bu formu kuşkusuz ki Oğuzhan, Tolgay ve Tosic üçlüsünü etkileyecek. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Medel'in tekrar stoper oynaması Tosic'in yedek beklemesi anlamına geliyor. Ancak Tosic'in de müthiş formu, Göztepe maçında gol atmış olması ve Pepe ile sağladığı uyum Şenol Güneş'i karar verme konusunda bir hayli zorlayacak. Bu durumda tecrübeli teknik adamın Akhisarspor karşısında Tolgay ve Oğuzhan'ın ikisini birden yedek kulübesinde oturtup Medel'i Atiba ile beraber orta sahada oynatması hiç te sürpriz sayılmayacak bir tercih olacak. Atiba-Medel ikilisinin oynaması aynı zamanda stoperde Pepe-Tosic uyumunun da bozulmaması anlamını taşıyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314