Beşiktaş'ta Quaresma ve Adriano takımla çalıştı

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basın kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-Beyazlı futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle antrenmana çocuklarıyla çıkıp, bayramı kutladılar. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman; 5'e 2 çalışması, pas-şut çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. İdman, minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan sakatlıkları sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ricardo Quaresma ve Adriano Correia, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Yarını izinli olarak geçirecek siyah-beyazlılar, 25 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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