ALİ DANAŞ -İSTANBUL -

Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Pepe şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe maçından sonra çekilen MR'ında sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Pepe Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Tedavisine başlanan Pepe'nin iyileşme sürecinin bir kaç haftayı bulabileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor karşısında Tosic veya Vida ikilisinden biri oynatması bekleniyor.

