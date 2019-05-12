Beşiktaş'ta oyların sayımı başladı

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() -
Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda saat 17:00 itibarıyla tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi.
Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da saat 12:00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17:00'de sona erdi. 4899 genel kurul üyesinin katılım sağladığı seçimlerde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçildi.
Mevcut Başkan Fikret Orman 1 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay da oy verme işlemini 2 numaralı sandıkta gerçekleştirdi.
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