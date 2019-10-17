Beşiktaş'ta oy pusulası renk seçimi yapıldı

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adayların oy pusulası renkleri belli oldu.

Seçimde Ahmet Nur Çebi için beyaz, Hüsrer Tekinoktay için mavi, Serdar Adalı için ise kırmızı renkte oy pusulası kullanılacak.