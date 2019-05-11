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Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapılıyor

Genel borç 2 milyat 423 milyon  ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılıyor. Siyah-Beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in...

Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapılıyor

Genel borç 2 milyat 423 milyon 

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılıyor. Siyah-Beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulda, Divan Kurulu Başkanlığı'na Atıf Keçeçi seçildi. Atıf Keçeci'nin seçilmesinin ardından salonda protesto sesleri yükseldi. Keçeci'nin açıklamalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kongrenin açılışı gerçekleştirildi. 
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet rapolarını okuduğu sırada sık sık protesto edildi. Bunun üzerine Ürkmezgil kendisini protesto edenlere dönerek, "Hepimiz Beşiktaşlıyız. Bu toplantının bugün bitmesi gerekiyor. Bu yaptığınız yanlış. O zaman gelin siz okuyun" dedi.
Faaliyet raporlarının okunmasının ardından, Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Denetleme kurulu raporlarına göre genel borcun 2 milyar 423 milyon TL olduğu ifade edildi. Mali genel kurul Fikret Orman'ın açıklamalarıyla devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Genel Kuruldan görüntüler
- Detaylar

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