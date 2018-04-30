Beşiktaş'ta Negredo ve Pepe sezonu kapattı 

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş'a Galatasaray maçında sakatlanan Negredo ve Pepe'den kötü haber geldi.

Durumu ciddi olan Negredo'nun kesin olarak sezonu kapattığı öğrenilirken, Pepe'nin ise iyileşmesi için 2 haftaya ihtiyacı olduğu bildirildi. Portekiz ile Dünya Kupası'nda oynayacak olan yıldız oyuncunun teknik heyet tarafından son hafta karşılaşmasında riske edilmesi beklenmediği için Pepe'nin de sezonu kapatma olasılığının yüksek olduğu gelen bilgileri arasında.

Siyah Beyazlı takımda Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin'e Pepe ve Negredo'nun da eklenmesiyle sezonu kapatan futbolcu sayıs 6 oldu. Beşiktaş bilindiği gibi sezon başı kampında sakatlanan Atınç ve Gökhan Töre'nin yanı sıra henüz iyileşerek U21 maçlarında oynamaya başlayan Veli Kavlak'tan da sezon boyu faydalanamamıştı.