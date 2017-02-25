Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku

Antrenmanda sakatlanan Necip Uysal derbide forma giyemeyecek

İSTANBUL- Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta bugün beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Derbi öncesi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Necip Uysal'ın en az 1 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Beşiktaş kulübünde sakatlanan Necip Uysal’ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme şu şekilde:

"Bugün yapılan idmanda sakatlanan oyuncumuz Necip Uysal'ın çekilen MR sonucu sağ uyluk arka adelesinde (Biceps) Tip 3A (Grade 1) yırtık tespit edildi. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlandı."