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Beşiktaş'ta milli futbolcular takıma döndü

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda...

SPOR 16.10.2019, 14:42
Beşiktaş'ta milli futbolcular takıma döndü
Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Gökhan Gönül idmana katılmadı. Antrenmanda milli takımlardan dönen Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Mohamed Elneny ile rehabilitasyon sürecinde olan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman, pas çalışması, 5'e 2 çalışma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, cumartesi günü oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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