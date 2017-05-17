Lider Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, Bursaspor galibiyetinin takım üzerindeki stresi kaldırdığı net bir şekilde hissediliyor. Bu sabah yapılan idmanda tüm futbolcuların oldukça moralli oldukları görülürken, Quaresma neşeli tavırları ile öne çıkan isim oldu. Portekizli yıldız, antrenman boyunca sergilediği neşeli tavırları, kahkahaları ve maç sonu galibiyet pozu verdirmesi ile güne damga vurdu.

Hafif tempoda ısınma koşuları ve top kapma çalışmaları ile başlayan idman 3 küçük sahada turnuva şeklinde yapılan minik kale maçlar ile devam etti. Turnuvayı kazanan Quaresma'nın takımı galibiyet pozu verirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Quaresma, Adriano, Marcelo ve Aboubakar antrenmanın geri kalanında saha kenarında uzun süre sohbet etti. İdman çift kale maç ile sona erdi.

Atiba ve Gökhan Gönül, Bursaspor maçında aldıkları darbelerden dolayı tedavi amaçlı salonda çalıştı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman,

Futbolcuların neşeli halleri, minik kale maçlar

Quaresma detayları ve sevinç görüntüleri, saha kenarında neşeli sohbet

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL -