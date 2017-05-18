Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ, Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında Kasımpaşa ile Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı uygulamalar yapıldı.

Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.