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Beşiktaş'ta İlhan Mansız gerçeği 

İSTANBUL,() -  Beşiktaş'ta sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Asistanaliz.com'dan Kartal Yiğit'in ulaştığı...

Beşiktaş'ta İlhan Mansız gerçeği 

İSTANBUL,() - 
Beşiktaş'ta sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Asistanaliz.com'dan Kartal Yiğit'in ulaştığı bilgilere göre İlhan Mansız'ın ayrılmasının sebebi sağlık sorunları değil. Mansız'ın siyah-beyazlı kulüpten 4 aydır maaş alamadığı ve Beşiktaş İdari menajeri Ali Naibi ile A Takım sorumlusu Ahmet Kavalcı'nın yanına gidip "Aylardır para alamıyorum. Sadece bir kere para aldım. İlhan Mansız'a sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı öğrenildi. İlhan Mansız'ın mali sorunlar sebebiyle takımdan gittiği ifade edildi.

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