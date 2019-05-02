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Beşiktaş'ta iki adaylı seçim

Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Beşiktaş Kulübü'nde gelecek hafta gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurulda başkanlık için iki isim yarışacak. Siyah beyazlı kulübün mevcut başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra adaylığını daha...

Beşiktaş'ta iki adaylı seçim

Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Beşiktaş Kulübü'nde gelecek hafta gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurulda başkanlık için iki isim yarışacak. Siyah beyazlı kulübün mevcut başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra adaylığını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay siyah beyazlı kulübün başkanı olmak için mücadele edecek. 
Seçime girmek için gerekli olan 270 imzayı toplayan Tekinoktay ve Orman adaylık dosyalarını divan kuruluna verdi. Adaylık dosyalarını teslim eden iki ismin de kesin yönetim kurulu listelerini 8 Mayıs Çarşamba gününe kadar teslim etme hakları bulunuyor.
Siyah beyazlı kulüpte 5 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda çoğunluk sağlanamazsa, son genel kurul çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

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